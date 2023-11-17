تأجيل التجربة الثانية وإلغاء التجربة الحرة الأولى لسباق لاس فيجاس لفورمولا-1

المصدر: د ب أ

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أعلنت إدارة فورمولا-1 اليوم الجمعة تأجيل التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى المقرر في لاس فيجاس بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك بسبب مشكلة في أغطية الصرف بالمضمار.

وكان من المفترض انطلاق التجربة الحرة الثانية في منتصف الليل (الساعة 0800 بتوقيت جرينتش)، لكن تقرر تأجيل انطلاقتها حتى الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي)، وستستمر لمدة 90 دقيقة بدلا من فترة الـ 60 دقيقة المعتادة.

وواجه مسؤولو فورمولا-1 أزمة محرجة إثر إلغاء التجربة الحرة الأولى.

فقد توقفت التجارب، التي انطلقت تحت الأضواء الكاشفة بمضمار لاس فيجاس، عندما توقفت سيارة كارلوس ساينز سائق فريق فيراري، بعد ثماني دقائق فقط من بداية التجربة.

وبعدها بـ 11 دقيقة، جرى الإعلان عن أن التجربة لن تستأنف بعد أن تبين أن سيارة استيبان أوكون اصطدمت بغطاء صرف.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) :"بعد الفحص، تبين أن المشكلة تكمن في الإطار الخرساني المحيط بغطاء صرف."

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انتقاد الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، المتوج بلقب بطولة العالم للموسم الثالث، لإقامة سباق الجائزة الكبرى في لاس فيجاس، وقد وصفه بأنه يحمل 99 % من الاستعراض وواحد % من الرياضة.

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