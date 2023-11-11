نجمة التنس التونسية أنس جابر تشارك في حملة للتبرع بالغذاء إلى الفلسطينيين

المصدر: د ب أ

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حثت نجمة التنس التونسية أنس جابر لجمع تبرعات للعائلات الفلسطينية التي تواجه نقصا حادا في الغذاء.

وطالبت النجمة المصنفة السابعة عالميا عبر فيديو لـ"برنامج الأغذية العالمي" بالتبرع للعائلات الفلسطينية بالغذاء والماء.

وقالت أنس في نداء عبر برنامج الأغذية العالمي "يمكنكم تقديم الدعم الغذائي الطارئ للأطفال والعائلات الذين يكافحون من أجل البقاء".

وكانت اللاعبة التونسية أعلنت إثر فوزها على التشيكية ماريكيتا فوندروسوفا في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكوك بالمكسيك قبل نحو اسبوع، عن تبرعها بجزء من جائزتها للعائلات والأطفال الفلسطينيين.

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