أقيمت النسخة الأولى منها في 1948.. شعلة الألعاب البارالمبية 2024 تنطلق من المهد في بريطانيا

المصدر: رويترز

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قال منظمون اليوم الجمعة إن مسيرة شعلة دورة الألعاب البارالمبية 2024 المقبلة ستنطلق في بلدة ستوك ماندفيل البريطانية حيث أقيمت النسخة الأولى منها في 1948 تحت إشراف طبيب المخ والأعصاب لودوفيج جوتمان.

وقال توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في مؤتمر صحفي "نريد أن تنطلق شعلة الدورة البارالمبية من المكان الذي ولدت فيه."

وبعد ذلك سيتناوب 24 رياضيا بريطانيا على حملها وفي منتصف نفق القنال الإنجليزي سيتولى 24 رياضيا فرنسيا حملها بالتناوب حتى الوصول إلى كاليه في البر الفرنسي.

وفي فرنسا بعد ذلك سيتم إيقاد 11 شعلة أخرى وستلتقي جميعها عند الوصول إلى باريس قبل مراسم افتتاح الدورة في العاصمة الفرنسية في 28 أغسطس المقبل.

وأصبح جوتمان الألماني المولد مواطنا بريطانيا في 1945 ونظم أول دورة ألعاب للمعاقين من محاربي الحرب العالمية الثانية بعد ذلك بثلاثة أعوام في ماندفيل.

وجميع المشاركين في الدورة الأولى كانوا يعانون من إصابات في النخاع الشوكي وشاركوا على كراسي متحركة.

وستقام الدورة البارالمبية خلال الفترة ما بين 28 أغسطس والثامن من سبتمبر 2024. وستقام مراسم الافتتاح في ساحة الكونكورد بعد استعراض الوفود المشاركة في شارع الشانزليزيه الشهير.

أما الدورة الأولمبية الصيفية للأسوياء فستقام خلال الفترة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024.

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