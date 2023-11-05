في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. تيتوم يقود بوسطن للفوز على نتس ويصل إلى عشرة آلاف نقطة

المصدر: رويترز

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سجل جيسون تيتوم 32 نقطة ليقود فريقه بوسطن سيلتيكس للفوز 124-114 على بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية في نيويورك.

وبذلك حافظ سيلتيكس على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم.

ولم يتقدم سيلتيكس بأكثر من 14 نقطة وبدا بطيئا في بعض الأحيان قبل أن يتحسن أداؤه ويحرز الفوز في خمس مباريات متتالية للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010 الذي بدأه بتحقيق ستة انتصارات متتالية.

وسجل تيتوم 30 نقطة أو أكثر للمرة الرابعة هذا الموسم وأيضا بلغ سجله التهديفي الإجمالي عشر آلاف نقطة بعد تسجيله رمية ثلاثية في الربع الثاني.

وأصبح تيتوم أصغر لاعب سنا في تاريخ بوسطن يصل لحاجز عشرة آلاف نقطة إذ يبلغ عمره 25 عاما و246 يوما.

وسجل تيتوم عشر من 20 رمية وست من 15 رمية ثلاثية لسيلتيكس وسيطر على 11 كرة مرتدة. وأضاف زميله جايلين براون 23 نقطة بينما أحرز كريستابس بورزينجيس 22 نقطة للفريق الفائز.

وكان كام توماس أفضل مسجلي بروكلين برصيد 27 نقطة وأضاف كل من سبنسر دينويدي ومايكل بريدجس 19 نقطة لصاحب الأرض الذي خاض المباراة بدون لاعبه نيك كلاكستون المصاب في الكاحل بينما أراح لاعبه بن سيمونز لأول مرة.

وفي مباريات أخرى، فاز تشارلوت هورنتس على مضيفه إنديانا بيسرز 125-124، كما فاز أورلاند ماجيك في ملعبه على لوس انجليس ليكرز 120-101، وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه فينكس صنز 112-100.

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