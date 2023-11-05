بيجولا تصعد لنهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات المقامة في كانكون بالمكسيك وتأجيل لقاء شيانتيك وسبالينكا

المصدر: رويترز

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فازت الأمريكية جيسيكا بيجولا على مواطنتها كوكو جوف بطلة أمريكا المفتوحة 6-2 و6-1 الليلة الماضية لتضمن الظهور في المباراة النهائية للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات المقامة في كانكون بالمكسيك.

وفي مباراة اللقب ستلتقي بيجولا مع المصنفة لأولى عالميا القادمة من روسيا البيضاء أرينا سبالينكا أو مع البولندية إيجا شيانتيك.

وفي أول مواجهة أمريكية خالصة بقبل نهائي البطولة الختامية منذ العودة لتطبيق نظام المجموعتين في 2003 نجحت بيجولا في كسر إرسال منافستها ست مرات خلال عشر فرص لكسر الإرسال وخسرت إرسالها مرة واحد فقط خلال المباراة التي استمرت 60 دقيقة.

وكسرت بيجولا إرسال صديقتها جوف في بداية المباراة وعاودت كسره مرتين أخريين لتتقدم 5-2 في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى بسهولة.

واستهلت بيجولا المجموعة الثانية مجددا بكسر إرسال منافستها وتقدمت 2-صفر قبل أن تتوقف المباراة لمدة 14 دقيقة بسبب الأمطار وفي هذه الأثناء أدت الرياح إلى تحطم المظلة التي كانت تحتمي بها جوف.

وحافظت بيجولا على سيطرتها بعد استئناف اللعب وكسرت إرسال منافستها مرة أخرى لتتقدم 4-1 ثم توقفت المباراة من جديد بسبب المطر أيضا ولمدة 13 دقيقة هذه المرة.

وحاولت جوف التعويض والعودة لكن أداء بيجولا من الخط الخلفي كان قويا كثيرا وسرعان ما فازت بالمجموعة الثانية والمباراة لتبلغ أهم نهائي في مسيرتها مع اللعبة.

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى واجهت شيانتيك منافستها المصنفة الأولى لاعبة روسيا البيضاء سبالينكا وتقدمت 2-1 في المجموعة الأولى قبل إلغاء المباراة بسبب الأمطار وتأجيلها إلى اليوم الأحد.

ويمكن أن تحدد نتيجة هذه المباراة اللاعبة التي ستتربع على رأس قائمة التصنيف الدولية للمحترفات في نهاية العام الحالي.

وإذا فازت سبالينكا بالبطولة الختامية ستنهي العام في المركز الأول عالميا، في حين ستحتاج المصنفة الثانية عالميا والحائزة على أربع بطولات كبرى شيانتيك إلى الفوز باللقب لاستعادة صدارة الترتيب من بطلة أستراليا المفتوحة.

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