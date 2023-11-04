الاتحاد الألماني يعلن فسخ عقد فوس-تيكلينبورج مدربة منتخب السيدات

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم السبت، فسخ عقد مارتينا فوس-تيكلينبورج مدربة منتخب السيدات، وذلك في أعقاب الخروج المبكر من كأس العالم للسيدات.

وذكر الاتحاد أنه جرى التوصل إلى القرار خلال اجتماع عقد أمس الجمعة مع فوس-تيكلينبورج، وتم التصديق عليه اليوم السبت من قبل المسؤولين المعنيين في الاتحاد.

وكانت فوس-تيكلينبورج قد تولت تدريب منتخب السيدات الألماني في عام 2018، وكان من المفترض أن يستمر عقدها حتى عام 2025 .

وقادت المنتخب للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات (يورو 2022) لكن الفريق خرج بعدها في أغسطس الماضي من دور المجموعات بمونديال السيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، ليواجه موجة من الانتقادات.

وبعدها، حصلت فوس-تيكلينبورج على أجازة مرضية، بسبب حالة مرضية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وبعدها حصلت على فترة راحة.

ويتولى هورست هروبيش تدريب الفريق بشكل مؤقت.



وذكر الاتحاد الألماني :"بعد تحليل مفصل للأداء المخيب للأمال لمنتخب السيدات في كأس العالم الماضية في أستراليا ونيوزيلندا، جرى الاتفاق على أن الفريق بحاجة إلى بداية جديدة من حيث القيادة الرياضية."

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