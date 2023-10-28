ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات الأسرع في التجارب الحرة بجائزة المكسيك الكبرى

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي



احتل ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات الصدارة بعد التجارب الحرة الثانية في جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حيث سيسعى سائق رد بول لتسجيل رقم قياسي جديد.

ويأمل السائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما في تحقيق الفوز 16 في موسم واحد وهو أمر لا سابق له والانتصار رقم 51 في مسيرته وكذلك الخامس في آخر ست نسخ من جائزة المكسيك الكبرى.

وسجل فرستابن أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى وبلغ دقيقة واحدة و19.718 ثانية، قبل أن يتفوق عليه في التجارب الحرة الثانية عندما قطع مسافة الحلبة في دقيقة واحدة و18.686 ثانية.

وكان أليكس ألبون سائق وليامز في المركز الثاني في التجارب الحرة الأولى بفارق 0.095 ثانية خلف فرستابن، لكن لاندو نوريس سائق مكلارين كان الأقرب إلى السائق الهولندي في التجارب الحرة الثانية بفارق 0.119 ثانية.

وعلى أرضه ووسط جمهوره، حل سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركزين الثالث والخامس في التجارب الحرة الأولى والثانية على الترتيب.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الخامس والثالث في التجارب الحرة الأولى والثانية بينما احتل فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو المركز الرابع على نحو مفاجئ مساء.

وبعدما أنهى التجارب الحرة الأولى في المركز 11، ارتقى لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى المركز السابع في التجارب الثانية، بينما احتل دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري المركز السادس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز