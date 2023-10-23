تقام سنويا وتتضمن الألعاب الأكثر شعبية في العالم ..السعودية تطلق كأس العالم للرياضات الالكترونية

المصدر: رويترز

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أعلنت السعودية اليوم الاثنين إطلاق كأس العالم للرياضات الالكترونية تقام سنويا وتتضمن الألعاب الأكثر شعبية في العالم بجوائز مالية هي الأضخم في تاريخ الرياضات الالكترونية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في بيان، إن البطولة ستقام سنويا في المملكة اعتبارا من صيف 2024.

وأضاف البيان أن الأندية ستنافس في ألعاب من مختلف الأنواع لتصبح بطل كأس العالم للرياضات الالكترونية.

والرياضة والرياضة الالكترونية جزء من خطة التحول التي وضعها ولي العهد، والمعروفة باسم (رؤية 2030)، والتي تضخ من خلالها الحكومة مئات المليارات من الدولارات لتنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد المملكة على النفط.

وأعلنت مجموعة سافي للألعاب الالكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، العام الماضي عزمها ضخ 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في مبادرات لجعل المملكة مركزا عالميا للألعاب الالكترونية.

وبموجب الخطة، تسعى المملكة لتأسيس 250 شركة للألعاب محليا، ما يوفر 39000 فرصة عمل، ورفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.

ونقل البيان عن بن سلمان قوله "بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع".

وأضاف أن البطولة ستساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز السياحة وتوفير فرص عمل وتقديم سبل الترفيه للمقيمين والزائرين.

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