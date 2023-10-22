هاميلتون في المركز الثاني ولوكلير ثالثا..فرستابن يفوز بسباق السرعة في أوستن

المصدر: رويترز

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تفوق ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات على منافسه القديم لويس هاميلتون ليفوز بسباق السرعة في جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما انطلق من المركز الأول أمس السبت.

وأنهى السائق الهولندي (26 عاما) السباق بفارق 9.465 ثانية عن سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات، الذي شكل خطورة على منافسه في البداية لكنه تراجع بعد ذلك، في السباق المكون من 19 لفة على حلبة الأمريكتين في أوستن.

وحل شارل لوكلير سائق فيراري ثالثا بعد أن تجاوزه هاميلتون في بداية السباق الذي يمنح نقاطا لأصحاب أول ثمانية مراكز.

وسيقام السباق الرئيسي للجائزة الكبرى على حلبة تكساس اليوم الأحد حيث ينطلق لوكلير من المركز الأول بينما يسعى فرستابن لتحقيق انتصاره 50 في سباقات الجائزة الكبرى عندما ينطلق من المركز السادس.

وحصد رد بول وسائقه فرستابن بالفعل لقبي بطولتي العالم للصانعين والسائقين قبل عدة سباقات على النهاية.

وفاز رد بول أيضا في 16 من 17 سباقا هذا العام.

وارتطم فرستابن بالجزء الأمامي من سيارة لوكلير بقوة باتجاه مخرج حارة الصيانة في اللفة الافتتاحية للمنعطف الأول مع اضطرار هاميلتون إلى تجاوز حدود الحلبة لكنه مر من فيراري بدون أي عقوبة.

وفي اللفات المبكرة، ركض فرستابن وهاميلتون بالقرب من بعضهما البعض ليستخدم السائق البريطاني من استخدام جهاز تقليل الاحتكاك لكن سائق رد بول ابتعد عن منافسه.

وقال فرستابن، أول سائق يفوز في ثلاثة سباقات للسرعة في موسم واحد، "كان سباقا متكافئا. لحسن الحظ كان هناك الكثير من المساحة للركض في المنعطف الأول وهذا ساعد كثيرا.

"بعد ذلك كان بإمكاننا الأداء بطريقنا والتحكم في السرعة قليلا. لقد استمتعت قليلا في النهاية ودفعت أكثر قليلا".

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الرابع، ولم يسمح له الوقت بتجاوز لوكلير بينما جاء سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز الخامس وكارلوس ساينز سائق فيراري، الوحيد الذي بدأ بالإطارات اللينة الأسرع، خلفه في المركزالسادس.

وحل بيير جاسلي سائق ألبين في المركز السابع وحصد جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثامن والنقطة الأخيرة.

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