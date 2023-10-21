الفرنسي يوهان زاركو متسابق براماك ريسنج يفوز بسباق أستراليا للدراجات النارية وتعثر مارتن

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الفرنسي يوهان زاركو متسابق براماك ريسنج بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية اليوم السبت ليحقق أول انتصار في مسيرته مع هذه الفئة المتميزة بينما فقد زميله في الفريق الإسباني خورخي مارتن المنافس على لقب البطولة المركز الأول في اللفة الأخيرة من السباق الذي أقيم في فيليب أيلاند.

وعلى غير العادة أقيم السباق اليوم السبت بعد أن قرر المنظمون تقديم موعده ليقام في موعد سباق السرعة خوفا من سوء الأحوال الجوية غدا الأحد حسبما أظهرت التنبؤات.

وهذه هي أول مرة يتم فيها تقديم موعد أحد سباقات البطولة منذ سباق جائزة هولندا الكبرى في 2015.

وحصل مارتن على مركز أول المنطلقين عندما حطم الرقم القياسي لأسرع لفة وتفوق على الجميع خلال السباق لكنه تراجع وفقد الصدارة في اللفة الأخيرة وتبخرت فرصته في الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى والصعود على منصبة التتويج بينما حصل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي على المركز الثاني.

واحتل الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو متسابق جريسيني ريسنج المركز الثالث بينما حصل مارتن على المركز الخامس خلف براد بيندر.

وبهذه النتيجة أصبح مارتن في المركز الثاني في الترتيب العام في قائمة السائقين بالبطولة متخلفا بفارق 27 نقطة عن المتصدر بانيايا.

وفي مقابلة بعد السباق قال زاركو بعد الاحتفال أمام الجمهور "إنه شعور جيد. من الصعب تصديق ما حدث.

"أخيرا حققت الفوز بعد خوض عدد كبير جدا من السباقات... أريد البكاء. لكن ليس الآن."

وقدم مارتن بداية مثالية إذ تقدم بفارق واضح على بقية أقرانه بعد الانطلاق بينما كان بيندر في المركز الثاني في حين تراجع بانيايا إلى المركز الرابع.

وبعد الانطلاق من المركز السادس تقدم دي جيانانتونيو إلى المركز الثالث وضغط على بيندر الذي كان يحاول اللحاق بصاحب الصدارة دون جدوى.

وبعد ذلك وقبل أخر تسع لفات من النهاية نجح دي جيانانتونيو في التقدم إلى المركز الثاني متجاوزا بيندر لكن بيندر وزاركو استمروا في المطاردة حتى المراحل الأخيرة.

وتقدم زاركو إلى المركز الثاني وأدرك فرصته في تجاوز زميله مارتن بينما كان بانيايا يواصل الضغط.

وعن ذلك قال زاركو "قدمت بداية جيدة واضطررت للقتال في البداية. بعد ذلك حققت سرعة واضحة.

"تفوق مارتن تماما. وحاولت المحافظة على إطارات دراجتي. وبعد ذلك حاولت الهجوم ولدهشتي رأيت مارتن يتراجع. لذا أدركت أن بوسعي تحقيق شيء."

ومع الوصول لخط النهاية نجح دي جيانانتونيو وبيندر أيضا في تجاوز مارتن الذي سبق وتعرض لحادث بينما كان في صدارة سباق جائزة إندونيسيا الكبرى الأسبوع الماضي أيضا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز