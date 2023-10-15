كوليندا جرابر-كيتاروفيتش رئيسة اللجنة الخاصة بتحديد مكان الاستضافة: مكان إقامة أولمبياد 2036 لن يعلن قبل 2026

المصدر: رويترز

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قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأحد إنها لن تصدر القرار الخاص بتحديد المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2036 إلا بعد ثلاثة أعوام على أقرب تقدير.

وخلال الأسبوع الحالي أعنت الهند أنها ترغب في استضافة الدورة الصيفية في 2036 عندما تحدث رئيس وزرائها ناريندرا مودي خلال مراسم افتتاح اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في مومباي أمس السبت.

وكانت بولندا والمكسيك وإندونيسيا عبرت عن رغبتها في استضافة نفس الدورة أيضا.

وقالت كوليندا جرابر-كيتاروفيتش رئيسة اللجنة الخاصة بتحديد مكان الاستضافة "أي قرار في هذا الصدد سيتخذ تحت قيادة جديدة للجنة الأولمبية ولن يصدر قبل 2026 أو 2027."

ومن المفترض أن تنتخب اللجنة الأولمبية الدولية رئيسا جديدا لها في 2025.

وأضافت المسؤولة الأولمبية "يسرني أن أعلن أن عدد الأطراف الراغبة في استضافة الألعاب يتكون من رقمين."

ولم تكشف المسؤولة عما إذا كانت تعني أن الرقم يتضمن الدورتين الصيفية والشتوية أم الدورة الصيفية فقط في 2036.

وستقام الدورة الصيفية المقبلة في باريس في 2024 بينا تستضيف لوس أنجليس الأمريكية الدورة التالية في 2028.

وستقام الدورة الصيفية في 2032 في برزبين الأسترالية.

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