بعد أداء بطولي عقب انطلاقه من المركز 13..الإيطالي فرانشيسكو بانيايا يفوز بسباق إندونيسيا للدراجات النارية ويستعيد الصدارة

المصدر: رويترز

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فاز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا بسباق جائزة إندونيسيا الكبرى للدراجات النارية في مانداليكا اليوم الأحد بعد أداء بطولي عقب انطلاقه من المركز 13 ليستعيد صدارة الترتيب العام للبطولة بعد تعرض منافسه على اللقب الإسباني خورخي مارتن لحادث لم يكمل بسببه السباق.

وعبر بانيايا خط النهاية مباشرة قبل مافريك بينياليس متسابق أبريليا في حين احتل متسابق ياماها وبطل 2021 فابيو كوارتارارو المركز الثالث.

وبعد الفوز استعاد بانيايا حامل اللقب موقعه في صدارة ترتيب قائمة السائقين بعد أن رفع رصيده إلى 346 نقطة بينما تراجع مارتن للمركز الثاني بعد توقف رصيده عند 328 نقطة واحتل ماركو بيتزيتشي المركز الثالث برصيد 283 نقطة.

وكان مارتن سائق براماك ريسنج انتزع صدارة الترتيب العام لقائمة السائقين من بانيايا بعد فوزه بسباق السرعة أمس السبت.

واليوم انطلق مارتن من الصف الثاني في المركز السادس وتقدم سريعا للصدارة لكنه لم يستمر طويلا في تقدمه وسقط أرضا على جانب الحلبة لتتبخر فرصته في الاستمرار حتى النهاية.



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