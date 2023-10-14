الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) تحيل الخلاف مع وكالة المنشطات الروسية لمحكمة التحكيم

المصدر: رويترز

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قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في بيان الليلة الماضية إنها تستعد لإحالة الخلاف بينها وبين الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات إلى محكمة التحكيم الرياضية للبت في القضية.

وتقول وادا إن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لا تقبل تقييم وادا الذي خلص إلى أن الوكالة الروسية لا تلتزم بالقواعد الدولية لمكافحة المنشطات كما أنها ترفض الحلول المقترحة والشروط المطلوبة لإعادة الاعتراف بدور الوكالة الروسية.

وفي الشهر الماضي قالت وادا إن روسيا ستواجه المزيد من العقوبات لعدم حل المشكلات المتعلقة بعدم امتثالها للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات.

ونتيجة لذلك قررت وادا نقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية أعلى سلطة رياضية.

وقالت وادا التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها في بيان "اليوم تلقت وادا إخطارا رسميا من الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات مفاده إن الوكالة الروسية ترفض ادعاءات وادا بعدم الالتزام (بالقواعد الدولية لمكافحة المنشطات) كما ترفض (الوكالة الروسية) الحلول المقترحة وشروط إعادة الاعتراف بالوكالة (الروسية)."

وأضاف البيان "ستحيل (وادا) القضية قريبا إلى محكمة التحكيم الرياضية للنظر فيها وبالتالي فلن تطبق أي شروط حتى تصدر المحكمة قرارها".

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