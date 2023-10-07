تجاوزت البيلاروسي فيتالي شيربو ..الأمريكية سيمون بايلز تصبح لاعبة الجمباز الأكثر حصدا للميداليات في التاريخ

المصدر: د ب أ

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أصبحت الأمريكية سيمون بايلز أكثر لاعبة جمباز في التاريخ حصدا للميداليات، بعدما فازت، مساء الجمعة، بلقب مسابقة الفردي العام ضمن منافسات بطولة العالم للجمباز الفني للسيدات المقامة حاليا في مدينة أنتويرب البلجيكية، للمرة السادسة في مسيرتها.

وأصبح لدى اللاعبة الأمريكية 34 ميدالية أولمبية وعالمية، لتتخطى البيلاروسي فيتالي شيربو (الذي حصد 33 ميدالية) ، والذي كان قد بدأ مسيرته مع الاتحاد السوفيتي.

وحصلت البرازيلية ريبيكا أندرادي على الميدالية الفضية، فيما حصدت الأمريكية شيليس جونز الميدالية البرونزية.

وجاء تتويج بايلز بذهبية مسابقة الفردي العام بعد يومين من قيادة الفريق الأمريكي للفوز بالميدالية السابعة على التولي.

يذكر أن بايلز حصدت أول ميدالية لها في مسابقة الفردي العام قبل عشرة أعوام في أنتويرب.

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