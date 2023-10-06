فضيحة فساد تدفع سابورو اليابانية للتخلي عن طلب استضافة دورة الألعاب الشتوية 2030

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية أن مدينة سابورو، التي تقع شمال اليابان، تعتزم التخلي عن طلبها لاستضافة أولمبياد 2030 الشتوية

وذكرت عدة وسائل إعلام يابانية اليوم الجمعة أن عمدة مدينة سابوبو كاتسوهيرو أكيموتو يعتزم إبلاغ ياسوهيرو ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية بالقرار الأسبوع المقبل.

وذكرت تقارير أن الدافع وراء هذا القرار هو فضيحة الرشوة الضخمة المتعلقة بدورة الألعاب الصيفية التي أقيمت في طوكيو عام 2021.

وذكرت شبكة "إن.إتش.كيه" الاخبارية أن سابورو تدرس حاليا التقدم بطلب استضافة أولمبياد 2034 أو النسخة التي تليها بدلا من نسخة 2030.

وتحقق النيابة العامة مع سلسلة من الشركات فيما يتعلق بفضيحة الرشوة الخاصة بالأولمبياد الصيفية التي أقيمت في طوكيو. وينصب التركيز على هارويكوي تاكاهاشي، العضو السابق في اللجنة المنظمة للأولمبياد.

وأفادت تقارير أن تاكاهاشي، الموظف السابق في دينتسو أكبر شركة إعلانات يابانية، والتي حصلت على حقوق التسويق الحصرية للأولمبياد في وقتها، حصل على رشاوى لمساعدة العديد من الشركات لكي يتم اختيارها كرعاة للأولمبياد، أو كوكلاء تسويق.

وطغت فضيحة الفساد على ملف سابورو لاستضافة أولمبياد 2030، رغم أن المدينة التي استضافت دورة الألعاب الشتوية في 1972 ، كانت في السابق أبرز المرشحين لاستضافة الحدث مرة أخرى.

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