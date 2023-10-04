الألعاب الآسيوية.. إيقاف العداء السعودي يوسف محمد العسيري بسبب عينة إيجابية

المصدر: رويترز

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قالت الوكالة الدولية للكشف عن المنشطات إن العداء السعودي يوسف محمد العسيري تم إيقافه بسبب عينة إيجابية خلال الألعاب الآسيوية.

ووُضع اسم العسيري للمشاركة في سباقي خمسة وعشرة آلاف لكنه لم يبدأ في أي منهما.

وأضافت الوكالة الدولية أن عينة العداء البالغ عمره 34 عاما "جاءت نتيجة تحليلها معاكسة للمادة المحظورة غير المحددة وهي داربيبوتين".

وداربيبوتين هو شكل مُعاد هندسته من الإريثروبويتين وهو منشط شائع للدم.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من اللجنة الأولمبية السعودية.

وأصبح العسيري ثاني رياضي تأتي عينته إيجابية خلال الألعاب الآسيوية بعد الملاكم الأفغاني محمد نوريستاني.

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