البيلاروسية أرينا سابالينكا تتأهل للدور الثالث والتونسية أنس جابر تودع بطولة الصين المفتوحة للتنس

المصدر: د ب أ

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صعدت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى الدور الثالث ببطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الإنجليزية كاتي بولتر 7 / 5 و7 / 6 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.

وودعت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة السابعة على العالم، منافسات البطولة من الدور الثاني بعدما تغلبت عليها الأوكرانية مارتا كوستيوك 7 / 6 و6 / 1 .

وكانت سابالينكا قد فازت على بولتر في كلتا المباراتين السابقتين بينهما، وقد احتاجت إلى ساعتين و32 دقيقة لحسم مباراة اليوم أمامها.

وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث، الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 36 على العالم والتي تتفوق على سابالينكا 2 / 1 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

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