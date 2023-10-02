البولندية ايجا شفيونتيك والتونسية أنس جابر تتأهلان إلى الدور الثاني ببطولة الصين المفتوحة للتنس

المصدر: د ب أ

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صعدت نجمة التنس البولندية ايجا شفيونتيك المصنفة الثانية على العالم إلى الدور الثاني ببطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الإسبانية سارا سوريبس تورمو 6 / 4 و6 / 3 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول.

كذلك تأهلت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة على العالم إلى الدور الثاني بالفوز على الأمريكية أشلين كروجر 6 / 3 و6 / 4 .

وتلتقي شفيونتيك، التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، في الدور الثاني، الفرنسية فارفارا جراتشيفا.

وجاء فوز أنس جابر في الدور الأول على كروجر /19 عاما/ ، المتوجة ببطولة أوساكا، بعد تتويجها أمس الأول السبت بلقب بطولة نينجبو المفتوحة.

وحققت أنس جابر اليوم الفوز السادس لها على التوالي، وصرحت عقب المباراة قائلة :"كانت مباراة رائعة بالنسبة لي. أعتقد أنني واجهت لاعبة من الجيل المقبل. إنها حقا لاعبة جيدة. أعتقد أنها ستكون واحدة من أبرز اللاعبات في المستقبل."

وتلتقي أنس جابر في الدور الثاني، الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وصعدت الاستونية ايلينا أوستبنكو إلى دور الـ 16 دون عناء حيث انسحبت ليندا نوسكوفا من مباراة الدور الثاني أمامها بسبب وعكة صحية.

وتلتقي أوستبنكو في دور الستة عشر، الفائزة في مباراة الدور الثاني بين الأمريكية جيسيكا بيجولا والروسية أنا بلينكوفا.

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