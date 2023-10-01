مطرقة الكويتي علي الزنكوي "الطائشة" تصيب حكما في الألعاب الآسيوية وتكسر ساقة

المصدر: رويترز

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قال متحدث باسم دورة الألعاب الآسيوية اليوم الأحد إن أحد حكام ألعاب القوى تعرض لكسر في الساق ونزيف حاد بعدما اصطدمت به مطرقة طائشة، لكن مؤشراته الحيوية مستقرة حاليا.

وكان الكويتي علي الزنكوي يستعد لتنفيذ إحدى المحاولات في نهائي منافسات الإطاحة بالمطرقة رجال في الملعب الأولمبي في المدينة الواقعة شرق الصين، لكن بدلا من أن تتجه المطرقة نحو الملعب سارت منخفضة إلى اليمين لتصطدم بساق أحد الحكام الجالسين.

وهرع الزنكوي باتجاه الحكم هوانغ تشين هوا البالغ عمره 62 عاما والذي تدفقت الدماء من ساقه اليمنى.

وفي غضون ثوان، استخدم الزنكوي يديه الضخمتين وقوته لارتجال عاصبة في محاولة لوقف النزيف. ونقل الفريق الطبي هوانغ إلى خارج الملعب محمولا على محفة ثم إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الألعاب تشو ديكينغ في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "حاليا علاماته الحيوية مستقرة" بعدما شخص الأطباء إصابته بكسر مفتوح في الساق اليمنى.

بعدها، بدا الزنكوي مرتجفا وكان يطمئن على حالة الحكم بحسب شاهد عيان من رويترز.

وفاز الصيني وانغ تشي بالنهائي، وجاء الزنكوي المركز الثامن بمسافة 67.57 متر، وهي أفضل محاولاته هذا الموسم، نفذها قبل أن تصيب مطرقته الحكم.

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