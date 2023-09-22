البريطاني آندي موراي يستهدف المشاركة في أولمبياد باريس بعد خيبة أمل في طوكيو

المصدر: رويترز

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قال البريطاني آندي موراي إنه يتطلع للمشاركة للمرة الخامسة والأخيرة على الأرجح في الأولمبياد في باريس العام المقبل بعد أن واجه الفائز بذهبيتين أولمبيتين خيبة أمل في نسخة طوكيو الماضية بسبب الإصابة.

وتوج موراي (36 عاما) بأول ذهبية أولمبية في ألعاب لندن 2012 وكرر الإنجاز في ريو 2016 لكنه انسحب من منافسات الفردي في طوكيو قبل عامين بسبب إصابة بالفخذ.

وواصل موراي مشاركته بمنافسات الزوجي برفقة جو ساليسبري في اليابان وبلغا دور الثمانية.

وأبلغ موراي الصحفيين خلال بطولة تشوهاي "أحب اللعب في الأولمبياد مرة أخرى، استمتعت بتجاربي خلال مسيرتي بالألعاب الأولمبية وأحببت كل مباراة لي هناك".

وأضاف "التجربة الأخيرة كانت محبطة لتعرضي لإصابة قبل البطولة ووعدت زميلي بأن أعطي الأولوية لمنافسات الزوجي على الفردي إذا حدثت مشكلة، واقتربنا من تحقيق ميدالية بالزوجي".

وتابع "أود أن أحظى بفرصة أخرى في باريس العام المقبل، ستكون المشاركة الخامسة والأخيرة على الأرجح".

وقاتل اللاعب الحاصل على ثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى والمصنف الأول على العالم سابقا منذ تعافيه من جراحة أعلى الفخذ في 2019 ويحتل المركز 41 حاليا.

وفي الأسبوع الماضي ساعد بريطانيا في بلوغ دور الثمانية بكأس ديفيز حيث تواجه صربيا في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

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