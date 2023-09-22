ريكاردو يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي قبل العودة إلى فورمولا 1

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ألفا تاوري اليوم الجمعة إن عودة السائق الأسترالي دانييل ريكاردو إلى بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات قد تتأخر لبعض الوقت مع استمرار تعافيه من كسر باليد.

وغاب ريكاردو (34 عاما) عن أربعة سباقات، تشمل جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا بعد غد الأحد، لكن لا يزال الغموض يكتنف عودته في سباق قطر الشهر المقبل.

وأبلغ جوناثان إيدولز مدير هندسة السباقات في ألفا تاوري الصحفيين بأن الفريق لا يتعجل عودته بينما يعوضه السائق الاحتياطي النيوزيلندي ليام لوسون.

وأضاف "شاهدناه في سنغافورة، يواصل التعافي، أعتقد أنه يحتاج إلى بعض الوقت، لا أود تحديد موعد لعودته ولا توجد عجلة للتبكير بعودته".

وتابع "أسوأ شيء أن يعود قبل علاج المسألة لتجنب حدوث أي مشكلة أخرى، توجد خمسة سباقات بعد قطر وتركيزنا على التعافي التام".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز