كريتشيكوفا تتوج بلقبي الفردي والزوجي ببطولة سان دييجو المفتوحة

المصدر: رويترز

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حققت التشيكية باربورا كريتشيكوفا ثاني ألقابها في منافسات الفردي هذا الموسم بتغلبها 6-4 و2-6 و6-4 على الأمريكية صوفيا كينين في نهائي بطولة سان دييجو المفتوحة للتنس قبل أن تحصد لقب الزوجي إلى جوار مواطنتها كاتارينا سينياكوفا.

واستعادت كريتشيكوفا، بطلة فرنسا المفتوحة 2021، تألقها في البطولة فئة 500 نقطة بعد أربع خسائر متتالية بينها الخروج من الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة لتحقق ثاني ألقابها هذا الموسم بعد بطولة دبي في فبراير الماضي والسابع إجمالا.

لكن المهمة لم تكن سهلة بالنسبة للمصنفة الرابعة في البطولة في النهائي أمام منافستها الأمريكية بطلة أستراليا المفتوحة 2020 إذ فقدت شوط إرسالها مرتين لكنها تمكنت من العودة والفوز بالمجموعة الأولى.

ولم تستسلم كينين، التي كانت تخوض النهائي للمرة الأولى منذ خسارتها لقب فرنسا المفتوحة 2020، إذ أدركت التعادل بفضل كسر مبكر للإرسال في المجموعة الثانية لتدفع بالمباراة إلى مجموعة فاصلة.

وحافظت كلتا اللاعبتين على إرساليهما في أول ثمانية أشواط وأنقذت اللاعبة التشيكية نقاطا للكسر في الشوط التاسع لتتقدم 5-4 قبل أن تنجح في كسر إرسال منافستها وتحسم المباراة في الفرصة الثانية التي سنحت لها في الشوط التالي بعد منافسة استمرت ساعتين و38 دقيقة.

بعدها، فازت إلى جوار سينياكوفا بمنافسات الزوجي بتغلبهما في النهائي على الثنائي الأمريكي المؤلف من دانييل كولينز وكوكو فاندفيجه 6-4 و6-1.

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