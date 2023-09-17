المغربي عثمان الكومري يفوز بماراثون سيدني

المصدر: رويترز

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فاز العداء المغربي عثمان الكومري بماراثون سيدني الذي أقيم اليوم الأحد، بينما حصدت الأمريكية بتسي ساينا اللقب في فئة السيدات.

وسجل الكومري زمنا قدره ساعتان وثماني دقائق و19 ثانية، متفوقا على الكيني لابان كيبنجتيش كورير الذي جاء في المركز الثاني بزمن قدره ساعتان وثماني دقائق و43 ثانية.

وهذا ثاني انتصار يحققه العداء البالغ عمره 31 عاما في الماراثون بعدما توج بطلاً في دبلن في 2019 والثالث إجمالاً بعدما فاز بذهبية 5000 متر في دورة الألعاب الفرنكوفونية 2013.

وأكمل الإثيوبي جيتانه مولا تاميري منصة التتويج بعدما قطع مسافة السباق في ساعتين و11 دقيقة و22 ثانية.

وفي فئة السيدات تفوقت ساينا على الإثيوبية رحمة توسا والكينية جلاديس شيسير كيبتاجيلاي صاحبتا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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