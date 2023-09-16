تأهل كريتشيكوفا وكينن لنهائي بطولة سان دييجو للتنس

المصدر: د ب أ

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صعدت النجمة التشيكية بربورا كريتشيكوفا إلى نهائي بطولة سان دييجو للتنس بعدما تغلبت على الأمريكية دانييلا كولينز 3 / 6 و7 / 5 و6 / 2 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة بالولايات المتحدة.

وتلتقي كريتشيكوفا في النهائي، الأمريكية صوفيا كينن التي تأهلت بالفوز على مواطنتها إيما نافارو 6 / 2 و5 / 7 و6 / 4 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وحققت كريتشيكوفا عودة قوية بعد خسارة المجموعة الأولى وتأخرها في بداية المجموعة الثانية، لتنتزع في النهاية بطاقة التأهل إلى ثالث نهائي لها هذا الموسم.

واحتاجت كريتشيكوفا، المتوجة بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2021، ساعتين و21 دقيقة للفوز على كولينز، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة 2022، في مباراة جمعت بين لاعبتين كانتا تتواجدا في وقت سابق ضمن المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي.

وقالت كريتشيكوفا المصنفة 13 على العالم عقب المباراة في تصريحات نشرها موقع الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات :"أنا سعيدة بالتأكيد بالطريقة التي تمكنت بها من العودة... أعتقد أنني كنت قوية للغاية من الناحية الذهنية، وكنت أكافح في كل نقطة."

وتتطلع كريتشيكوفا إلى اعتلاء منصة التتويج لكنها ستواجه مهمة صعبة في النهائي أمام كينن المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة 2020، والتي ستخوض أول نهائي لها خلال نحو ثلاثة أعوام.

وكانت كريتشيكوفا قد حققت الفوز في المباراة السابقة الوحدة التي خاضتها أمام كينن، وذلك في بطولة روما عام 2021 .

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