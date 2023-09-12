بعد التتويج بمونديال السلة .. المنتخب الألماني يتطلع لأولمبياد باريس

المصدر: د ب أ

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حظى المنتخب الألماني لكرة السلة بترحيب الأبطال عقب العودة إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بعد التتويج بلقب كأس العالم، وسط آمال بأن يتمكن الفريق من تحقيق مسار مماثل في أولمبياد باريس التي تقام العام المقبل.

أكثر من ألف مشجع احتفلوا بالفريق وقائده دينيس شرودر وباقي اللاعبين، بعد التتويج بأول لقب عالمي يوم الأحد الماضي، إثر الفوز على صربيا 83 / 77 في المباراة النهائية لبطولة كاس العالم لكرة السلة في مانيلا.

وحضر توماس فايكرت رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية ونانسي فيزر، وزيرة الداخلية، التي تتضمن حقيبتها الوزارية شؤون الرياضة، في حفل الاستقبال المفتوح للفريق في مقر الراعي الرئيسي في فرانكفورت.

وقال شرودر، أفضل لاعب في كأس العالم :" لم أتوقع مطلقا حضور هذا العدد من الأشخاص. هذا مذهل".

وأضاف :" شكرا على دعمكم. أتمنى أن يبدأ العديد من الأطفال والكبار لعب كرة السلة".

وقالت فيزر :" أنا فخورة وسعيدة للغاية. ياله من فريق كرة سلة. يمكنك فقط تهنئتهم. خاصة دينيس شرودر".

وأضافت :" الآن نحن نتطلع للأولمبياد التي تقام العام المقبل مع بطل العالم. ببساطة هذا أمر عظيم ".

وكان فايكرت يتطلع أيضا لأولمبياد 2024، عندما قال :"البطولة في باريس تقترب. وبعدها أريد أن أراكم هنا مرة أخرى".

وقال اللاعب يوهانس ثيمان إنهم يتطلعون للبطولة التي تقام في الصيف المقبل، ولكن جوردون هيربيرت، مدرب الفريق، شدد على أنه لم يفكر مطلقا في الأولمبياد.

وقال هيربيرت :" إنها لحظة مميزة يجب على الفريق الاستمتاع بها. إنه أفضل فريق حظت به ألمانيا. وهم أفضل على المستوى الإنساني".

ووجه مايك جوزيف عمدة مدينة فرانكفورت الشكر للفريق وقال :" ألمانيا الرياضية يمكنها أن تفخر بالرياضة في ألمانيا مرة أخرى".

وجاء انتصار فريق السلة الألماني بعد أسبوعين من فشل فريق ألعاب القوى في الحصول على ميدالية في بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه، ووسط أزمات كرة القدم الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

وودع المنتخب الألماني للسيدات بطولة كأس العالم من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه الشهر الماضي،

ولم يحقق منتخب الرجال أي فوز في خمس مباريات، علما بأنه خسر في أربع.

الخسارة التي تعرض لها المنتخب الألماني أمام نظيره الياباني 1 / 4 يوم السبت الماضي كلفت هانسي فليك، المدير الفني، وظيفته، ولكن توقيت صدور بيان الإقالة قبل أقل من 20 دقيقة من نهاية المباراة النهائية لمونديال السلة تسبب في عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الانتقادات.

وهتفت الجماهير خلال حفل الاستقبال اليوم الثلاثاء "لا مزيد من كرة القدم" ، وأعربت فيزر أيضا عن استيائها.

وقالت فيزر :" هذا أزعجني أيضا. كانت لحظة رائعة يوم الأحد، تريد فقط الاستمتاع بها. توقيت صدور البيان لم يكن مناسبا".



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