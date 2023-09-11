ألقاب ديوكوفيتش الـ 24 في البطولات الأربع الكبرى.. تسلسل زمني

المصدر: روتيرز

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فاز نوفاك ديوكوفيتش على دانييل ميدفيديف في نهائي أمريكا المفتوحة يوم الأحد ليحرز لقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى للتنس ويعادل الرقم القياسي لمارجريت كورت.

وفيما يلي التسلسل الزمني لطريق ديوكوفيتش إلى ألقابه فيما تعد أعظم حقبة في تاريخ تنس الرجال، إذ تفوق على روجر فيدرر ورافائيل نادال.

2003: انضم فيدرر إلى قائمة الفائزين بألقاب البطولات الأربع الكبرى عندما نال لقبه الأول من ثمانية في ويمبلدون بالتغلب على مارك فيليبوسيس في النهائي.

المجموع: فيدرر لقب واحد

2004: عزز اللاعب السويسري سجله بحصد ألقاب أستراليا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

المجموع: فيدرر أربعة ألقاب

2005: حافظ فيدرر على لقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة لكن نادال حقق لقبه الأول في فرنسا المفتوحة بالفوز على ماريانو بويرتا.

المجموع: فيدرر 6 - نادال لقب واحد

2006: استمرت هيمنة فيدرر وحقق ثلاثة ألقاب من بينها الفوز على نادال في نهائي ويمبلدون لكن اللاعب الإسباني عزز سيطرته على الملاعب الرملية وحقق لقبه الثاني في فرنسا المفتوحة.

المجموع: فيدرر 9 - نادال 2

2007: كرر فيدرر إنجازه من العام السابق لكنه ما زال ينقصه اللقب في رولان جاروس عندما خسر في النهائي أمام نادال للعام الثاني على التوالي.

المجموع: فيدرر 12 - نادال 3

2008: حصد ديوكوفيتش لقبه الأول بالفوز على جو-ويلفريد تسونجا في نهائي أستراليا المفتوحة. بعد فوزه باللقب في فرنسا المفتوحة صعق نادال غريمه فيدرر في نهائي ويمبلدون لكن اللاعب السويسري رد بالفوز بلقب أمريكا المفتوحة.

المجموع: فيدرر 13 - نادال 5 - ديوكوفيتش لقب واحد

2009: حقق نادال لقبه الأول على الملاعب الصلبة في البطولات الأربع الكبرى بالتفوق على فيدرر في خمس مجموعات في أستراليا. توقف سجل انتصارات نادال في فرنسا المفتوحة عند 31 مباراة متتالية عندما خسر في الدور الرابع ليحقق فيدرر لقبه الوحيد على ملاعب رولان جاروس.

فشل نادال في الدفاع عن لقبه في ويمبلدون واضطر للانسحاب لإصابة في الركبة.

حقق فيدرر رقما قياسيا باللقب 15 في البطولات الأربع الكبرى عندما نال اللقب في ويمبلدون ليتفوق على رقم بيت سامبراس.

المجموع: فيدرر 15 - نادال 6 - ديوكوفيتش 1

2010: استهل فيدرر العام بالفوز في أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة لكن نادال انتفض ليحقق الألقاب الثلاثة الأخرى. تغلب على فيدرر في نهائي أمريكا المفتوحة ليفوز بألقاب البطولات الكبرى كلها.

المجموع: فيدرر 16 - نادال 9 - ديوكوفيتش 1

2011: أعلن ديوكوفيتش عن نفسه بين الثلاثة الكبار بالفوز بعشرة ألقاب في 2011 من بينها ألقاب أستراليا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة بينما فاز نادال في رولان جاروس ليصل إلى لقبه العاشر في البطولات الأربع الكبرى.

المجموع: فيدرر 16 - نادال 10 - ديوكوفيتش 4

2012: فاز ديوكوفيتش على نادال في أطول مباراة نهائية في عصر الاحتراف في البطولات الأربع الكبرى ليحقق لقبه الثالث في أستراليا.

واصل نادال سيطرته في فرنسا فيما عزز فيدرر سجله القياسي بحصد لقب ويمبلدون.

المجموع: فيدرر 17 - نادال 11 - ديوكوفيتش 5

2013: نال ديوكوفيتش لقبه الثالث على التوالي في ملبورن بارك بالفوز على آندي موراي في النهائي. عانى فيدرر من إصابة في الظهر فيما أنهى نادال العام في صدارة التصنيف العالمي بعد فوزه بلقبي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة.

المجموع: فيدرر 17 - نادال 13 - ديوكوفيتش 6

2014: للعام الثاني على التوالي غاب فيدرر عن التتويج في البطولات الأربع الكبرى بينما نال نادال لقبه التاسع في فرنسا ليعادل رقم سامبراس برصيد 14 لقبا في البطولات الكبرى. فاز ديوكوفيتش على فيدرر في نهائي ويمبلدون.

المجموع : فيدرر 17 - نادال 14 - ديوكوفيتش 7

2015: عزز ديوكوفيتش سجله بالفوز في أستراليا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة، كما أصبح اللاعب الثاني فقط الذي يهزم نادال في فرنسا المفتوحة عندما تغلب على اللاعب الإسباني في دور الثمانية، لكنه خسر أمام ستانيسلاس فافرينكا في النهائي.

المجموع: فيدرر 17 - نادال 14 - ديوكوفيتش 10

2016: دافع ديوكوفيتش عن لقبه في أستراليا المفتوحة ثم حقق لقبه الأول في فرنسا المفتوحة ليصبح أول من يجمع بين جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى على التوالي.

عانى نادال وفيدرر من الإصابات خلال الموسم وفشلا في إضافة المزيد إلى سجليهما في البطولات الأربع الكبرى.

المجموع: فيدرر 17 - نادال 14 - ديوكوفيتش 12

2017: فاز فيدرر بلقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى والأول منذ ويمبلدون 2012 بفوز مثير في خمس مجموعات على نادال في نهائي أستراليا المفتوحة.

عزز نادال مكانته كأفضل لاعب على الملاعب الرملية عندما حقق لقبه القياسي العاشر في رولان جاروس.

أصبح فيدرر أول لاعب يفوز ببطولة ويمبلدون ثماني مرات بفوزه على مارين شيليتش في النهائي قبل أن ينتزع نادال لقبه الثالث في أمريكا المفتوحة.

غاب ديوكوفيتش النصف الثاني من العام بسبب إصابة في المرفق.

المجموع: فيدرر 19 - نادال 16 - ديوكوفيتش 12

2018: فاز فيدرر للمرة السادسة في أستراليا المفتوحة ليصبح رابع لاعب فقط بعد مارجريت كورت وسيرينا وليامز وشتيفي جراف يحصد 20 لقبا على الأقل في منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى.

عزز نادال سجل ألقابه في رولان جاروس، قبل أن يحقق ديوكوفيتش لقبه الأول في عامين في البطولات الكبرى في ويمبلدون.

ثبت ديوكوفيتش مكانته بتحقيق لقبه الثالث في نيويورك وعادل مجموع ألقاب سامبراس البالغ 14 لقبا وأصبح لا يتفوق عليه سوى فيدرر ونادال.

المجموع: فيدرر 20 - نادال 17 - ديوكوفيتش 14

2019: أصبح نادال على بعد لقب من رقم فيدرر القياسي حيث واصل إحكام قبضته في فرنسا المفتوحة وتغلب على الروسي الصاعد دانييل ميدفيديف ليفوز باللقب في أمريكا المفتوحة.

فاز ديوكوفيتش بلقب ثالث على التوالي في البطولات الأربع الكبرى والسابع له في أستراليا المفتوحة عندما انتصر بثلاث مجموعات على نادال وأنقذ فرصتين للفوز باللقب أمام فيدرر ليحقق لقب ويمبلدون للمرة الخامسة في مباراة مثيرة امتدت لخمس مجموعات.

المجموع: فيدرر 20 - نادال 19 - ديوكوفيتش 16

2020: حقق ديوكوفيتش لقبا آخر في أستراليا المفتوحة، لكنه خسر أمام نادال بنتيجة 6-صفر و6-2 و7-5 في نهائي رولان جاروس ليعادل اللاعب الإسباني رقم فيدرر القياسي بتحقيق لقبه 20 في البطولات الأربع الكبرى.

مع غياب نادال وفيدرر عن أمريكا المفتوحة، أهدر ديوكوفيتش فرصة لسد الفجوة بين منافسيه بعد استبعاده من مباراته في الدور الرابع بعد تسديده كرة عن طريق الخطأ في أحد الحكام.

المجموع: فيدرر 20 - نادال 20 - ديوكوفيتش 17

2021: بدا ديوكوفيتش في طريقه للتفوق على مجموع ألقاب نادال وفيدرر عندما حقق لقبه التاسع في أستراليا المفتوحة، وتغلب على نادال في قبل نهائي فرنسا المفتوحة قبل أن يتفوق على اليوناني ستيفانوس تيتيباس في النهائي ويهزم الإيطالي ماتيو بريتيني في نهائي ويمبلدون.

احتاج ديوكوفيتش إلى الفوز على ميدفيديف في نهائي أمريكا المفتوحة ليكون أول من يحقق جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في العام ذاته منذ رود ليفر في 1969 وينفرد بالرقم القياسي في مجموع الألقاب لكن اللاعب الصربي سقط أمام منافسه الروسي.

غاب نادال عن النصف الثاني من الموسم بسبب إصابة في قدمه بينما غاب فيدرر عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

المجموع: فيدرر 20 - نادال 20 - ديوكوفيتش 20

2022: فاز نادال بلقب أستراليا المفتوحة لينفرد بالرقم القياسي برصيد 21 لقبا بعد التفوق على دانييل ميدفيديف في النهائي، ثم وصل إلى اللقب 22 في فرنسا المفتوحة قبل أن يقلص ديوكوفيتش الفارق بإحرازه لقب ويمبلدون بتغلبه على نيك كيريوس ليصل إلى اللقب 21.

أعلن فيدرر اعتزاله بنهاية العام.

المجموع: نادال 22 - ديوكوفيتش 21 - فيدرر 20

2023: مدد ديوكوفيتش رقمه القياسي بالفوز بلقب أستراليا للمرة العاشرة بتغلبه على تيتيباس ويحقق لقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى ليعادل رقم نادال القياسي.

جاء غياب نادال عن فرنسا المفتوحة بعد خضوعه لجراحة أعلى الفخذ وانتهاء موسمه ليمهد الطريق أمام ديوكوفيتش الذي فاز على كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا في طريقه لحصد اللقب للمرة الثالثة على ملاعب رولان جاروس.

بعد خسارة نهائي ويمبلدون أمام ألكاراز تخطى ديوكوفيتش الإحباط وتفوق على ميدفيديف في نيويورك ليعادل رقم مارجريت كورت بتحقيق 24 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.

المجموع: ديوكوفيتش 24 - نادال 22 -

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