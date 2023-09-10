تعيين القطري علي سلطان المفتاح في منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة على تعيين القطري علي سلطان المفتاح الأمين العام المساعد للاتحاد القطري للعبة في منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي .

ويعد المفتاح أحد أبرز الكفاءات الإدارية الخليجية والعربية ويتولى حاليا منصب رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة الطاولة .

وشهد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الاسيوي والذي عقد في مدينة بيونج تشانج بكوريا الجنوبية العديد من القرارات المهمة التي تخص اللعبة ومستقبلها في القارة الصفراء خلال السنوات القادمة .

ترأس الإجتماع القطري خليل بن أحمد المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي ،النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ،وحضره الأعضاء وممثلو الاتحادات المنضوية تحت راية الاتحاد الآسيوي .

على هامش النسخة الـ26 من بطولة كأس آسيا للمنتخبات .

وأبدى روي سين مين رئيس الاتحاد الكوري سعادته باستضافة بلاده لفعاليات الاتحاد الاسيوي مقدرًا الثقة التي أولاها له الاتحاد القاري لاستضافة إجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية كذلك.

وتقرر اعتماد رسوم العضوية و تفويض نواب الرئيس للمناطق الخمس في القارة بتحصيلها مع عدم توجيهها لخزينة الاتحاد الآسيوي بل يتم توظيفها بشكل مباشر لصالح تطوير اللعبة في مناطقهم .

وقد اطلعت الجمعية العمومية على تقارير اللجان العاملة في الاتحاد والتي سلطت الضوء على ماتم إنجازه من برامج وفعاليات، ومن ذلك تقرير اللجنة الفنية للاتحاد، حيث تناول التقرير البطولات التي نظمها الاتحاد خلال الاشهر الماضية من عام 2023 وأبرزها بطولة الرواد في منغوليا وبطولة الشباب والشابات في قطر والبطولات التاهيلية في مختلف المناطق .

كما أقر الاجتماع تنظيم بطولة اسيا للشباب في الصين وتنظيم النسخة القادمة من بطولة آسيا في اليابان .

كما تم تفويض رئيس الاتحاد الآسيوي للبت في إختيار الدولة المستضيفة لبطولة الرواد 2024، حيث تقدمت كلاً من الهند والأردن بطلب التنظيم على أن يبت مجلس الادارة في إجتماعه القادم في بوسان في موعد ومكان البطولة ، بالإضافة إلى تكليف نواب الرئيس واللجنة الفنية في انهاء ترتيب بطولة الأندية الآسيوية وسرعة إعلان فتح باب المنافسة للاستضافة.

كما تم اعتماد تنظيم " بطولة البارا " لذوي الاحتياجات الخاصة ، وفقاً للمقترح المقدم من الهند حيث اقرت الجمعية العمومية بالاجماع تنظيم هذه البطولة اعتبارا من العام القادم على ان تقوم اللجنة الفنية باعداد التصور الخاص بالبطولة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز