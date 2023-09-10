سبالينكا تخسر نهائي أمريكا لكنها تصعد إلى قمة التنس

المصدر: رويترز

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انهارت آمال أرينا سبالينكا في تحقيق لقبها الثاني بالبطولات الأربع الكبرى للتنس بخسارة نهائي أمريكا المفتوحة أمس السبت، لكنها قالت إنها ستشعر بالارتياح والحافز مع ضمان احتلالها صدارة التصنيف العالمي.

وستنتزع سبالينكا قمة التصنيف العالمي الجديد من البولندية إيجا شيانتيك عند إعلانه غدا الاثنين، وأقرت لاعبة روسيا البيضاء بأن وضعها الجديد سيساعدها في التخفيف من آثار هزيمتها أمام الأمريكية الصاعدة كوكو جوف في نهائي أمريكا المفتوحة.

وقالت عن رد فعلها لتصدر التصنيف لأول مرة "نعم، ربما لهذا السبب لست مكتئبة جدا الآن".

وكانت سبالينكا (25 عاما) المصنفة الثانية في نيويورك وأهدرت مجموعة واحدة فقط في طريقها إلى النهائي الذي تحكمت في بدايته وكسرت إرسال جوف ثلاث مرات لتظفر بالمجموعة الأولى.

لكن جوف المصنفة السادسة أظهرت سرعة فائقة في رد الكرات وظهرت بأداء مختلف لتتفوق على سبالينكا بعد مجموعة فاصلة.

وتابعت سبالينكا "أفرطت في التفكير وفقدت التركيز قليلا، ليس في كرات سهلة وإنما كرات لم ينبغ إهدارها.

"ارتكبت الكثير من الأخطاء السهلة في المجموعة الثانية ومنحتها الإيمان بقدرتها على الفوز، طغت العواطف بعد المجموعة الثانية".

ورغم الخسارة رفعت سبالينكا رأسها عاليا بعد مشوار مميز بالبطولات الأربع الكبرى هذا العام، يشمل التتويج في أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني وبلوغ قبل النهائي في فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وشددت سبالينكا، التي ضمنت صدارة التصنيف العالمي بعد خروج شيانتيك من دور 16 يوم الأحد الماضي، باستمرار على أنها تركز في مباريات أمريكا المفتوحة وليس في التصنيف، لكنها عبرت أخيرا عما يمثله هذا الإنجاز.

وقالت "هذا يعني أكثر من إنهاء العام في المركز الأول عالميا، من الجيد أن أقول إنني الأولى على العالم، لكنني كنت أود ذلك حقا وهذا يجعلني أتمسك بالطاقة الإيجابية والطموح".

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