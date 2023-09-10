ألكاراز يغيب عن إسبانيا في منافسات كأس ديفيز للتنس

المصدر: رويترز

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قال كارلوس ألكاراز إنه سيغيب عن إسبانيا خلال منافسات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال للتعافي بعد خروجه من قبل نهائي أمريكا المفتوحة.

وودع ألكاراز حامل اللقب المنافسات في نيويورك بعد هزيمته أمام الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث يوم الجمعة.

وسيشارك ألبرت راموس-فينولاس بدلا من اللاعب البالغ عمره 20 عاما.

وكتب ألكاراز في حسابه في منصة إكس المعروفة إعلاميا سابقا باسم تويتر "كنت أتطلع للمشاركة مع إسبانيا في

كأس ديفيز في بلنسية، لكن يجب علي الاستماع لجسدي بعد المشاركة في العديد من بطولات المحترفين.

"يجب علي التوقف والخلود للراحة نفسيا وبدنيا. الجدول كان صعبا والموسم ما زال طويلا، والآن حان وقت استعادة حيويتي. أتمنى التوفيق للمنتخب الإسباني وسأدعمه بقوة".

ويشارك 16 فريقا في دور المجموعات ما بين 12 و17 سبتمبر أيلول في مدن بولونيا ومانشستر وبلنسية وسبليت.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى أدوار خروج المغلوب التي تستضيفها ملقة في الفترة 21-26 نوفمبر تشرين الثاني.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثالثة بجوار صربيا والتشيك وكوريا الجنوبية.

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