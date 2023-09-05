شجار بين السباح بيتي وزميله في الأولمبي البريطاني

المصدر: رويترز

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ذكرت صحف بريطانية اليوم الثلاثاء أن البريطاني آدم بيتي، الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، أصيب بجرح قطعي فوق عينه اليسرى خلال شجار مع زميله لوك جرينبانك في معسكر تدريبي بإنجلترا.

وقالت صحيفة الصن إن السباح البالغ من العمر 28 عاما وحامل الرقم القياسي العالمي لسباقي 50 و100 متر صدرا أثار غضب جرينبانك عندما ضربه وألقى نكتة عن شريكته آنا هوبكين الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية.

وكان بيتي وهوبكين جزءا من الفريق الفائز بذهبية التتابع المختلط أربعة في 100 متر في طوكيو عام 2021 بينما فاز بيتي وجرينبانك بفضية سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 في نفس الدورة الأولمبية.

وأكد الاتحاد البريطاني للسباحة وقوع حادث بين الاثنين في المعسكر المقام في لافبروه وتم حله "بسرعة وفعالية من قبل الرياضيين المشاركين والطاقم الفني الحاضر في حصة التدريب".

ولم يحتاج بيتي إلى أي غرز لعلاج الإصابة بعدما وصف ممثلوه ما حدث بأنه "مشاجرة بسيطة".

ويستعد بطل العالم ثماني مرات لدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، حيث سيحاول الفوز بالميدالية الذهبية الثالثة على التوالي في سباق 100 متر صدرا بعد قضاء بعض الوقت في التركيز على صحته الذهنية.

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