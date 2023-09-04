ساينز يشكر شرطة ميلانو بعد إحباط محاولة لسرقته

المصدر: رويترز

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وجه كارلوس ساينز سائق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الشكر لشرطة ميلانو بعد إحباط محاولة لسرقة ساعته عقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى أمس الأحد في مونزا.

وقالت وسائل إعلام إيطالية وإسبانية إن لصوصا سرقوا ساعة ثمينة من طراز ريتشارد ميل تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار على الأقل من السائق الإسباني لكن الشرطة أوقفتهم وألقت القبض عليهم وأعادت الساعة إلى ساينز.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية وصحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ساينز وحارسه الشخصي طاردا اللصوص وساعدهما المارة حتى وصول الشرطة.

وأكد السائق في منشور على انستجرام لمتابعيه البالغ عددهم 7.5 مليون متابع أنه "تعرض لحادث مؤسف" في المدينة.

وقال ساينز الذي احتل المركز الثالث في سباق أمس الأحد واحتفل مع حشد من مشجعي فيراري "الشيء الأكثر أهمية هو أننا جميعا بخير وهذا سيبقى مجرد حكاية غير سارة.

"شكرا جزيلا لجميع الأشخاص الذين ساعدونا أمس ولشرطة ميلانو على تدخلها السريع وشكرا على جميع رسائل الدعم والمساندة".

وتعرض شارل لوكلير زميل ساينز في الفريق لسرقة ساعته من طراز ريتشارد ميل في منتجع فياريجيو الإيطالي الساحلي في أبريل نيسان من العام الماضي.

ووقع الحادث عندما اقترب شخصان يرتديان خوذات قيادة دراجة نارية من سائق فورمولا 1 وطلبا صورة سيلفي. كما سرق لصوص ساعة من معصم لاندو نوريس سائق مكلارين من نفس الشركة المصنعة في استاد ويمبلي بلندن بعد نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بين إنجلترا وإيطاليا.



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