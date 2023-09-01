فرستابن يبدأ مسيرته لرقم قياسي في مونزا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة إيطاليا الكبرى وهو ما قد يضمن لسائق رد بول فوزه العاشر على التوالي في رقم قياسي جديد.

وسجل السائق الهولندي البالغ عمره 25 عاما أفضل زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و22.657 ثانية في يوم دافئ لكنه غائم في مونزا بينما أسعد كارلوس ساينز سائق فيراري جماهير الفريق المضيف عندما تأخر 0.046 ثانية فقط عن فرستابن.

واحتل سيرجيو بيريز سائق رد بول، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 138 نقطة بعد 13 من 22 سباقا، المركز الثالث بفارق 0.177 ثانية عن زميله بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع.

وفاز فرستابن في مونزا العام الماضي، مع انطلاق لوكلير من المقدمة، وهو في أفضل حالاته هذا الموسم حيث حقق 11 انتصارا حتى الآن.

وعادل الرقم القياسي في الفوز تسع مرات على التوالي والذي حققه المعتزل سيباستيان عام 2013 في طريقه إلى اللقب الرابع على التوالي مع رد بول.

واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الخامس بينما جاء فرناندو ألونسو في المركز السادس مع أستون مارتن ولاندو نوريس في المركز السابع مع مكلارين.

واحتل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي سيبقيه عقده الجديد مع مرسيدس حتى نهاية 2025، المركز الثامن في الترتيب بينما أكمل الياباني يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري وأليكس ألبون سائق وليامز المراكز العشرة الأولى.

واستخدم رد بول وفيراري ومرسيدس الإطارات الصلبة فقط خلال التجارب.

وبدأ سائقا فيراري وراسل الحصة التي استمرت لمدة ساعة بوحدات طاقة جديدة، ضمن أربع وحدات مخصصة لهم هذا الموسم.

وبدأ النيوزيلندي ليام لاوسون ثاني سباقاته في البطولة عندما حل بديلا للمصاب دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له واحتل المركز 13.

وحل السائق البرازيلي الاحتياطي فيليبي دروجوفيتش بطل فورمولا 2 محل لانس سترول في أستون مارتن في التجارب كجزء من متطلبات منح السائقين الشباب وقتا على الحلبة وحل في المركز 18.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز