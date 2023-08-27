آدم نجل نسيم حميد يفوز بنزاله الأول من طرف واحد

المصدر: رويترز

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فاز آدم حميد (23 عاما)، نجل بطل العالم السابق نسيم حميد، في أول نزال له على هامش مواجهة على الألقاب العالمية لوزن الثقيل في بولندا بين أولكسندر أوسيك ودانييل ديبوا أمس السبت.

وتغلب حميد على منافسه التشيكي فويتشخ هردي بعد دقيقتين وتسع ثوان فقط في جولة أولى من طرف واحد.

وقال حميد الملاكم في وزن فوق المتوسط "هذا أول نزال لي على الإطلاق، ليست بدايتي الاحترافية وحسب".

وأضاف "الوجود هنا أمامكم جميعا نعمة، شعرت بأنني نلت دفعة لأدائي وسأزداد تحسنا وتطورا بدءا من هنا".

واكتسب حميد الأب، البريطاني من أصل يمني والملقب بالأمير، شهرة بسبب أسلوبه الممتع ودخوله الجذاب إلى الحلبة وحقق العديد من الألقاب بوزن الريشة خلال مسيرته بين 1992 و2002.

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