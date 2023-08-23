وفاة الملاكم الألماني رينيه فيلر

المصدر: د ب أ

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توفي الملاكم الألماني رينيه فيلر عن عمر 69 عاما، حسبما أعلن زوجته مساء الثلاثاء.

وكتبت ماريا فيلر على حسابهما المشترك بإنستجرام :" يدا بيد وبين ذراعي رحلت في سلام في الساعة 5:50 مساء (1550 بتوقيت جرينتش) اليوم في المنزل".

وأضافت :"أوجه شكري للحياة الجميلة والحب العظيم الفريد. لا يمكن لأحد أن يحل محلك، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يصبح مثلك! قاتلت مثل الأسد، ولكن لسوء الحظ خسرت آخر معاركك".

وكان فيلر ، الذي عاش في مدينة بفورتسهايم جنوب غرب ألمانيا، يعاني من مرض الزهايمر منذ عام 2014.

وتوج فيلر بأول لقب له في ألمانيا في عام 1972، وبعدها أضاف أربعة ألقاب في منافسات وزن الريشة.

ومثل ألمانيا الغربية السابقة في منافسات وزن الريشة في أولمبياد مونتريال 1976، قبل أن يصبح لاعبا محترفا في عام 1981.

وحقق رقما قياسيا في منافسات المحترفين حيث حقق 51 انتصارا، والنزال الوحيد الذي خسره كان أمام الملاكم الدنماركي جيرت بو جاكوبسن. في عامي 1983 و1988 توج بلقب بطولة أوروبا للوزن الخفيف.

ويعرف فيلر باسم "فيلر الجميل"، وتم الحكم عليه بالسجن سبع سنوات بسبب تجارة الكوكايين وتجارة البضائع المسروقة والتزوير في عام 1999، ولكنه خرج في عام 2003.

وبعد الإفراج عنه، قام فيلر بتجربة العمل كممثل، وموسيقي، ومدرب ملاكمة، ولعب دور البطولة في العديد من برامج تليفزيون الواقع في ألمانيا.

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