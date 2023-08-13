بعد هجوم قرش.. مصري يسجل رقماً قياسياً بالسباحة

المصدر: رويترز

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أحرز شاب مصري رقماً قياسياً عالمياً جديداً في رياضة السباحة، بعد تعافيه من هجوم قرش كان قد تعرَّض له.

وكان هجوم لسمك قرش تسبب في بتر ساق عمر عبد القادر (29 عاماً) بمنزلة نقطة تحوُّل في حياته، فقد تحدى نفسه للتغلب على حالة الاكتئاب التي مر بها بعد الحادث، وذلك من خلال ممارسة الرياضة.

وفقد عبد القادر ساقه اليسرى من فوق الركبة منذ نحو سبع سنوات عندما كان يسبح مع أصدقائه في منطقة العين السخنة بالبحر الأحمر في مصر.

وبعد الهجوم بدأ يتردد على صالة للألعاب الرياضية لمساعدة نفسه على تحسين صحته النفسية والبدنية.

وبعد سنوات من التدريب، قرر عبد القادر المنافسة على تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس تحت عنوان (إل.إيه1) يتعلق بأكبر عدد من تمارين العضلات في ساعة واحدة، وهو ما حققه بإكمال 160 عدة.

وبحسب تصنيف موسوعة غينيس، فإن (إل.إيه1) هو «رقم قياسي لمبتوري إحدى الساقين من فوق الركبة، في ظل عدم وجود ساق المشارك من فوق مفصل الركبة».

أوضح عمر عبد القادر أنه من نحو ست سنين أو سبع سنين حصل له نقطة تغيير في حياته، مشيراً إلى أنه حدث لي هجوم من سمك قرش، وبسبب الهجوم بُترت ساقه اليسرى من فوق الركبة.

وأكد أن الأمر كان صعباً عليه في البداية، لافتاً إلى أن الموضوع كان فيه جزء نفسي وتحدٍّ كبير للخلاص من حالة الاكتئاب.

وبيَّن أن ممارسة الرياضة من جديد شكَّلت صعوبة أخرى في مسيرته، لكنَّه أصرَّ على تغيير حالته النفسية من خلال النشاط البدني.

وذكر أنه لم يكن يتوقع الوصول إلى هذا الرقم القياسي، مؤكداً أن ما حدث كان بتوفيق من الله تعالى ثم بتشجيع من الناس من حوله.

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