وفاة وايت النجم الصاعد في سباقات الدراجات بأمريكا في حادث

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الأمريكي للدراجات عن وفاة متسابق فريق الناشئين ماجنوس وايت عن عمر 17 عاما بعد أن اصطدمت به سيارة أثناء تدريباته في مسقط رأسه في بولدر بولاية كولورادو.

وكان وايت يركز في تحضيراته الأخيرة قبل السفر إلى جلاسجو في اسكتلندا للمنافسة في بطولة العالم لاختراق الضاحية بالدراجات الجبلية للناشئين في العاشر من أغسطس المقبل.

وقال الاتحاد الأمريكي في بيان يوم الأحد "كان نجما صاعدا في رياضة الدراجات وشغفه كان واضحا خلال السباقات وعبر صداقاته مع زملائه ومجتمعه، سنتسابق من أجل ماجنوس".

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