كيز تضع حداً لمسيرة أصغر لاعبة في ويمبلدون

المصدر: رويترز

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انتهت مسيرة ميرا أندريفا المذهلة في مشاركتها الأولى ببطولة ويمبلدون للتنس بعدما خسرت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 16 عاما بنتيجة 3-6 و7-6 و6-2 أمام ماديسون كيز التي انتفضت وبلغت دور الثمانية اليوم الاثنين.

وكانت أندريفا المصنفة 102 عالميا تتطلع لكي تصبح أصغر لاعبة تبلغ دور الثمانية في البطولة الكبرى المقامة على الملاعب العشبية منذ فعلتها آنا كورنيكوفا في 1997 وكافحت بقوة أمام كيز لكنها تعثرت في النهاية أمام خبرة اللاعبة الأمريكية.

وبدأت كيز (28 عاما) المباراة بشراسة وتقدمت مبكرا 2-صفر.

لكن أندريفا تعافت سريعا وأظهرت قوة كبيرة في الضربات الساقطة والضربات الناجحة وكسرت إرسال كيز مرتين لتفوز بأول مجموعة.

وواصلت كيز ارتكاب الأخطاء السهلة لتتقدم أندريفا 3-صفر في المجموعة الثانية، لكن المصنفة 25 استفاقت بشكل مذهل بفضل ضربات قوية بيدها اليسرى ووصلت إلى شوط فاصل وحسمته، لتدرك التعادل.

وبدا أن خسارة الشوط الفاصل ترك تأثيره السلبي على أندريفا، وتأخرت 2-صفر في المجموعة الثالثة بعد ارتكاب خطأ مزدوج في الإرسال، وحسمت اللاعبة الأمريكية المواجهة بعد أكثر من ساعتين من اللعب.

وفي ظهورها الثاني في دور الثمانية في ويمبلدون، ستلعب كيز أمام أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء والمصنفة الثانية أو الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 21.



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