فيرستابن يتوج بسباق جائزة بريطانيا الكبرى

المصدر: د ب أ

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فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، اليوم الأحد، بسباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا.

ومع بداية السباق فقد فيرستابن الصدارة ولكنه استطاع أن يستعيدها ليحقق الفوز في سادس سباق على التوالي وثامن سباق له هذا الموسم.

وكانت انطلاقة البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، هي الأفضل حيث تمكن من تجاوز فيرستابن في المنعطف الأول، ولكن السائق الهولندي الذي كان قريبا من فقدان مركزه للأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين الثاني، استعاد الصدارة في اللفة الخامسة.

وكان لدى فريق مكلارين، الذي كان يقام السباق على أرضه، سببا للاحتفال، حيث أن نوريس تمكن من الوقوف على منصة التتويج محرزا المركز الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022 في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، بعد معركة قوية مع البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، الذي احتل المركز الثالث.

ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة السائقين برصيد 255 نقطة، بفارق 99 نقطة أمام زميله بالفريق المكسيكي سيرجيو بيريز.

وتنتقل فورمولا-1 إلى بودابست لإقامة سباق جائزة المجر الكبرى يوم 23 يوليو الحالي.



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