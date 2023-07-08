أنس جابر: مقابلة بيكهام ألهمتني كثيرا

المصدر: رويترز

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‬كالت التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الماضي، المديح لنجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام بعد لقاء بينهما هذا الأسبوع، قائلة إنه ألهمها للعب التنس ببراعة.

وأنجزت أنس مهمتها سريعا أمام الصينية باي تشوتشوان الصاعدة من التصفيات لتفوز 6-1 و6-1 خلال 45 دقيقة فقط وتتأهل للدور الثالث في ويمبلدون أمس الجمعة.

وأبلغت أنس الصحفيين عن مقابلة بيكهام "يا له من شخص مذهل، كنت أتطلع حقا لمقابلته".

وأوضحت أنها تناقشت مع قائد إنجلترا ولاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، في أمور متنوعة مثل كرة القدم والتنس بشكل عام، وعبر بيكام عن اهتمامه بمشاهدة بعض المباريات في الولايات المتحدة.

وتابعت أنس "أحب مقابلة هؤلاء الرياضيين لأنني أؤمن بأنه يمكنني تعلم الكثير منهم، أتمنى أن التقي به في مرات عديدة أخرى".

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