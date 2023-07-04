ألكاراز يرافق موراي إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون

المصدر: د ب أ

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تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه على الفرنسي جيريمي شاردي اليوم الثلاثاء في الدور الأول.

ويعتبر ألكاراز المنافس الأبرز للصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي يبحث عن لقبه الثامن في بطولة ويمبلدون.

وحسم ألكاراز الفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6 /صفر و6 /2 و7 /5 على الملعب المغطى.

وكان شاردي أعلن أنه سيعتزل التنس عقب بطولة ويمبلدون، وذلك بعد 18 عاما من فوزه بلقب البطولة لفئة الناشئين.

وقال ألكاراز الذي احتاج إلى ساعة واحدة و53 دقيقة للفوز على شاردي "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد حقا في بداية المباراة، لكن في المجموعة الثالثة أظهر شاردي مستواه الحقيقي".

وأضاف "أحب خوض سلسلة التسديدات المتبادلة والمعارك الجانبية، سعيد للغاية للظهور بمستوى رائع وتجاوز الدور الأول".

وفي حضور كاثرين المعروفة باسم "كيت" أميرة ويلز وأسطورة التنس السويسري المعتزل روجيه فيدرر، تأهل البريطاني المخضرم أندي موراي إلى الدور الثاني بفوزه الكاسح على مواطنه ريان بينيستون.

وحسم موراي بطل ويمبلدون مرتين من قبل، الفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6 /3 و6 /صفر و6 /1 ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للمرة الـ15 على التوالي.

وتغيب موراي عن بطولة فرنسا المفتوحة من أجل التركيز على موسم الملاعب العشبية، حيث فاز بلقبين متتاليين عبر بطولتي سوربيتون ونوتينجهام، قبل أن يحقق فوزه الأول بثلاث مجموعات متتالية في بطولة ويمبلدون منذ عام 2017.

وبمشاركته في 15 نسخة متتالية ببطولة ويمبلدون، عادل موراي الرقم القياسي لعدد المشاركات المتتالية في البطولة في العصر المفتوح ، بالتساوي مع مواطنه جيريمي باتس.



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