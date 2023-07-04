التونسية أنس جابر تهزم فريخ بسهولة بمستهل مشوارها ببطولة ويمبلدون

المصدر: رويترز

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قدمت التونسية أنس جابر وصيفة بطلة النسخة الماضية والساعية للفوز بلقب أول في البطولات الأربع الكبرى، أداء قويا بتغلبها 6-3 و6-3 على البولندية غير المصنفة ماجدالينا فريخ بالدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الثلاثاء.

وخلال الموسم عانت اللاعبة التونسية من الإصابات ولم تكن استعداداتها لبطولة ويمبلدون مثالية إذ خسرت مبكرا في برلين وإيستبورن لكن المصنفة السادسة عالميا قدمت أداءها المعهود أمام فريخ.

وبعدما أهدرت فرصة لكسر إرسال منافستها المصنفة 70 عالميا، تقدمت اللاعبة التونسية في الشوط الخامس بفضل ضرباتها المتقنة لتحسم المجموعة الأولى.

واستعرضت اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما، والتي خسرت نهائي العام الماضي أمام إيلينا ريباكينا ترسانتها من الضربات لتتقدم 3-1 في المجموعة الثانية.

وعلى عكس سير المباراة، كسرت فريخ إرسال منافستها قبل أن تدرك التعادل لكن اللاعبة التونسية حرصت على إنهاء الأمور سريعا بعدما احتاجت ثلاث مجموعات للتغلب على منافستها البالغ عمرها 25 عاما في إنديان ويلز هذا العام.

واستعادت أنس تقدمها بعدما لعبت فريخ كرة تجاوزت حدود الملعب وحسمت الفوز على شوط إرسالها لتحدد موعدا مع البلجيكية غير المصنفة يسالين بونافنتور أو الصينية القادمة من التصفيات باي تشوتشوان

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