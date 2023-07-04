ديوكوفيتش في حيرة بسبب مجففات تنظيف ملعب ويمبلدون الزلق

المصدر: رويترز

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شعرت الجماهير المحبطة بالدهشة واسستغربت من هدف إنشاء سقف الملعب الرئيسي في ويمبلدون الذي بلغت تكلفته 80 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) أمس الاثنين عندما تأجلت مباراة نوفاك ديوكوفيتش لأكثر من ساعة حيث لجأ عمال الملعب لاستخدام أدوات تجفيف العشب.

وكان ديوكوفيتش، حامل اللقب، قد أنهى للتو المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 ضد الأرجنتيني بيدرو كاتشين عندما أجبرت الأمطار الخفيفة اللاعبين على الخروج من الملعب وتسببت في غلق سقف الملعب خلال عشر دقائق.

وأصيب المشجعون ومشاهدو التلفزيون الذين كانوا يتوقعون استئنافا سريعا للمباراة بخيبة أمل حيث قام ديوكوفيتش برفقة حكم البطولة جيري أرمسترونج بالدوران حول العشب والكشف بأصبع قدمه والمناشف في المناطق التي يعتبرها زلقة بشكل خطير.

وفي نهاية المطاف، تم استخدام أدوات تجفيف العشب قبل أن أعيد فتح السقف، الذي اكتمل عام 2009 واستؤنفت المباراة في الهواء الطلق بعد تأخير لمدة 70 دقيقة.

وتم استئناف اللعب في ملعب رقم واحد تحت السقف سريعا، مما ترك ديوكوفيتش في حيرة من أمره عندما تحدث إلى وسائل الإعلام بعد فوزه 6-3 و6-3 و7-6.

وقال ديوكوفيتش "يستغرق الأمر عادة من عشر إلى 20 دقيقة عندما يغلق السقف حتى يقوم مجفف الهواء بعمله ويجف العشب ويكون جاهزا لاستئناف اللعب.

"لقد رأينا أن اللاعبين عادوا بعد 15 دقيقة ربما للملعب رقم واحد واستأنفوا اللعب. لكننا لم نفعل ذلك ولم نستطع حقا. كانت العديد من الأماكن في الملعب زلقة ورطبة حقا.

"كان من الغريب للغاية أن الوضع لم يتغير على الإطلاق للأفضل لأكثر من ساعة. تلقينا الأخبار السارة بأنهم سيفتحون السقف".

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