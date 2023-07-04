فيدرر يثير حماس الجماهير بظهور مفاجئ في ويمبلدون

المصدر: رويترز

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فاجأ النجم السويسري المعتزل روجر فيدرر الجماهير بظهوره في الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون للتنس، المفضل له، اليوم الثلاثاء.

واعتزل فيدرر، الذي يعتبره كثيرون اللاعب الأعظم على مر العصور وصاحب 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بينها ثمانية في ويمبلدون وهو رقم قياسي، العام الماضي في 41 من عمره.

وبغيابه هو وغريمه رافائيل نادال، الذي يحاول استعادة أفضل مستوياته البدنية، وسيرينا وليامز التي اعتزلت أيضا، تفتقد ويمبلدون أبرز نجومها.

ولكن حتى دون مضربه، أثار فيدرر حماس جماهير الملعب الرئيسي من خلال مقطع فيديو قصير عرض على لوحة النتائج قبل أن تستهل إيلينا ريباكينا حملة دفاعها عن اللقب.

واستعرض الفيديو أبرز لقطات بمسيرة فيدرر في البطولة منذ فوزه باللقب الأول في 2003 وحتى آخر تتويج في 2017.

وجلس فيدرر في المقاعد الملكية إلى جانب زوجته ميركا وأميرة ويلز بينما احتفت به الجماهير بترحيب حار استمر لدقائق.

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