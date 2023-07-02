دقيقة حداد قبل انطلاق سباق فورمولا-1 النمساوي

المصدر: د ب أ

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قرر مسؤولو فورمولا- الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق سباق جائزة النمسا الكبرى المقرر إقامته في وقت لاحق من اليوم الأحد تخليدا لذكر السائق الهولندي الشاب ديلان فان هوف.

وتوفي السائق الهولندي البالغ من العمر 18 عاما في حادث في بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية على مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي أمس السبت.

ووقع التصادم بين عدة سيارات على أرضية المضمار المبللة بمياه الأمطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكان الفرنسي أنطوان هوبير، توفي قبل أربعة أعوام عقب حادث مماثل على نفس المضمار الذي أودى حتى الآن بحياة 49 شخصا.

ويستضيف المضمار البلجيكي آخر سباق لفورمولا-1 قبل بداية العطلة الصيفية في وقت لاحق من هذا الشهر.



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