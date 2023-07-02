ميدفيديف يصف ديوكوفيتش بأنه الأفضل على الإطلاق في التنس

المصدر: رويترز

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لا يشعر دانييل ميدفيديف بأي شك أن نوفاك ديوكوفيتش هو أفضل لاعب في تاريخ التنس، ويعتقد المصنف الثالث عالميا أن قدرة منافسه الصربي في حصد الألقاب حتى عندما لا يكون في يومه، يمنحه مزية عن الآخرين.

وانفرد ديوكوفيتش بالرقم القياسي في منافسات الرجال بحصد لقبه 23 في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي ليتقدم بلقب واحد على رافائيل نادال، وثلاثة ألقاب على روجر فيدرر، وسيبحث اللاعب الصربي عن لقبه الثامن في ويمبلدون التي تنطلق غدا الاثنين.

وإذا نال ديوكوفيتش اللقب، فإنه سيتساوى مع أسطورة تنس السيدات مارجريت كورت في رصيد الألقاب البالغ 24 لقبا في البطولات الكبرى في تاريخ اللعبة.

وقال ميدفيديف للصحفيين "لا أعرف كيف يفعل ما يفعله. أعتقد إذا كنت محقا فإن نوفاك يملك فرصة 50 بالمئة.

"أعتقد أنه خاض 70 بطولة كبرى ووصل إلى النهائي 35 (34) مرة. لا أعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك. ألا يعاني من أيام سيئة؟

"في الواقع إنه يعاني مثل الآخرين (لكن) في هذه الأيام السيئة يكون بوسعه الفوز على المنافس. هذا أمر صعب لأن المنافسة بين لاعب ولاعب وكل منهما يريد الفوز".

وأضاف "لا أعرف كيف يفعل ذلك، ولهذا السبب فإنه بالنسبة لي الأفضل في تاريخ التنس، لكن بكل تأكيد فهذا أمر مثير للجدل".

ومع نجاح ديوكوفيتش في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة في بداية العام، فإن اللاعب الصربي يملك فرصة في الجمع بين كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

وسبق أن نجح ميدفيديف في الفوز على ديوكوفيتش في نهائي أمريكا المفتوحة 2021 ليحرم المصنف الثاني عالميا آنذاك من تحقيق هذا الإنجاز في العقبة الأخيرة في الموسم.

وقال ميدفيديف "كنت سعيدا أني نجحت في ذلك. لا أريد التوقف. أريد أن أحاول مواصلة اللعب أمامه في المباريات النهائية أو أمام أي لاعب آخر. هذا ما أحاول فعله منذ ذلك الوقت".



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