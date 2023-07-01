الملاكم ألفاريز يواجه تشارلو في لاس فيجاس في سبتمبر المقبل

المصدر: رويترز

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سيخوض ساؤول (كانيلو) ألفاريز نزالا مرتقبا في 30 سبتمبر في لاس فيجاس ضد جيرميل تشارلو الفائز باللقب الموحد لوزن خفيف المتوسط في الملاكمة، وفقا لما أعلنه بطل وزن فوق المتوسط أمس الجمعة.

ونشر ألفاريز، الذي يحمل كل الألقاب الأربعة في وزنه، صورة مع منافسه المنتظر على تويتر وكتب "بطل بلا منازع ضد بطل بلا منازع".

وكان البطل المكسيكي، الذي يعتبره كثيرون من أفضل ملاكمي العالم، قد خاض نزاله الأخير في السادس من مايو الماضي وتفوق على الإنجليزي جون رايدر ليحقق انتصاره 59 في 63 نزالا محترفا.

ويعني هذا الإعلان أن تشارلو لن يخوض نزالا ضد الأسترالي تيم تسيو بعد نهاية مهلة حصل عليها الملاكم الأمريكي من منظمة الملاكمة العالمية، ما قد يجعله مهددا بفقدان لقبه.

وخاض تشارلو نزاله الأخير في مايو أيار 2022 وفاز في الجولة العاشرة بالضربة القاضية ضد الأرجنتيني بريان كاستانو في كاليفورنيا.



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