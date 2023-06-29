أبرز المرشحين وقائمة المصنفين الرجال في ويمبلدون 2023

المصدر: رويترز

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يسعى نوفاك ديوكوفيتش إلى تعزيز رقمه القياسي بحصد لقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى عندما تنطلق بطولة ويمبلدون في الثالث من يوليو بعد سيطرته على اللقب في آخر أربعة أعوام على ملاعب نادي عموم إنجلترا، وسيكون المصنف الثاني خلف كارلوس ألكاراز.

وعادل ديوكوفيتش رقم رافائيل نادال عندما حصد اللقب 22 في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، لكنه تجاوز اللاعب الإسباني المصاب بعدما توج مؤخرا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة.

وإذ حصد اللاعب الصربي اللقب في لندن، فسيعادل رقم روجر فيدرر القياسي البالغ ثمانية ألقاب في ويمبلدون، لكن من المنتظر أن يواجه منافسة قوية من ألكاراز الذي استعاد منه صدارة التصنيف العالمي بعد الفوز بلقب بطولة كوينز.

واستعاد اللاعب الإسباني صدارة التصنيف العالمي من ديوكوفيتش البالغ عمره 36 عاما والذي كان انتصر على اللاعب الإسباني في آخر مواجهة بينهما في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

وسيستمر الصراع بين الغريمين بعد ابتعادهما بعض الشيء عن مواجهة بعضهما بسبب الإصابات، ولعدم مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة بسبب القيود المتعلقة بتطعيم كورونا.

وسيكون الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث ومواطنه أندريه روبليف المصنف السابع من بين اللاعبين العائدين للمشاركة كمحايدين في ويمبلدون بعد رفع الحظر عن مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء.

وقرر المنظمون العام الماضي استبعاد لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب غزو أوكرانيا والذي تصفه موسكو "بعملية عسكرية خاصة".

ويقود كاميرون نوري المصنف 12، والذي بلغ الدور قبل النهائي في العام الماضي، مجموعة اللاعبين البريطانيين، فيما يخوض آندي موراي الفائز باللقب مرتين منافسات البطولة بعد إحرازه لقبين متتاليين على الملاعب العشبية لكنه لن يكون مصنفا بعد خروجه المبكر من كوينز.

وفيما يلي قائمة بالمصنفين في فردي الرجال وفقا للتصنيف العالمي:

1- الإسباني كارلوس ألكاراز

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش

3- الروسي دانييل ميدفيديف

4- النرويجي كاسبر رود

5- اليوناني ستيفانوس تيتيباس

6- الدنمركي هولجر رونه

7- الروسي أندريه روبليف

8- الإيطالي يانيك سينز

9- الأمريكي تيلور فريتز

10- الأمريكي فرنسيس تيافو

11- الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم

12- البريطاني كاميرون نوري

13- الكرواتي بورنا تشوريتش

14- الإيطالي لورينتسو موسيتي

15- الأسترالي أليكس دي مينو

16- الأمريكي تومي بول

17- البولندي هوبرت هوركاتش

18- الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو

19- الألماني ألكسندر زفيريف

20- الألماني يان-لينارد شتروف

21- الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت

22- البلغاري جريجور ديميتروف

23- الأمريكي سيباستيان كوردا

24- ألكسندر بوبليك لاعب قازاخستان

25- الياباني يوشيهيتو نيشيوكا

26- التشيلي نيكولاس خاري

27- الكندي دينيس شابوفالوف

28- البريطاني دانييل إيفانز

29- الهولندي تالون جريكسبور

30- الأرجنتيني توماس مارتن إتشيبيري

31- الأسترالي نيك كيريوس

32- الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا

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