الاتحاد الآسيوي للملاكمة يدرس الانسحاب من نظيره الدولي

المصدر: د ب أ

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يدرس الاتحاد الآسيوي للملاكمة الانسحاب من الاتحاد الدولي للملاكمة بعدما قامت اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاده منها .

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان أن مجلس إدارته سيدعو لجمعية عمومية استثنائية لتعديل دستور الاتحاد للسماح له بالعمل " في الوضع الاستثنائي الحالي" والتوافق مع اتحاد دولي معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وذكر الاتحاد الآسيوي :" كمنظمة، نحن ملتزمون بدعم رياضيينا في سعيهم لتحقيق الحلم الأولمبي".

وخلال اجتماع استثنائي افتراضي للجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس، صوت 69 عضوا على استبعاد الاتحاد الدولي، وعارض هذه الخطوة صوت واحد فقط.

وجرى تعليق الاتحاد الدولي للملاكمة منذ 2019 بسبب مزاعم فساد، ومشاكل في القيادة وتشويه المنافسة.

ورغم العقوبة على الاتحاد، ستُقام منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024.

ويوجد اتحاد منافس بالفعل يسمى الاتحاد العالمي للملاكمة ، وربما يحل محل الاتحاد الدولي للملاكمة .

وتدير مجموعة عمل تابعة للجنة الأولمبية الدولية التصفيات المؤهلة لباريس 2024 والنزالات الأولمبية، مثلما كان الوضع في أولمبياد طوكيو التي أقيمت في عام 2021.



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