رابطة الملاكمة الدولية تطعن ضد قرار سحب اللجنة الأولمبية اعترافها بها

المصدر: رويترز

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قال مصدر مطلع لرويترز إن رابطة الملاكمة الدولية ستطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية سحب الاعتراف بها.

وأوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي بسحب الاعتراف برابطة الملاكمة الدولية بسبب فشلها في تطبيق مجموعة من الإصلاحات. ويحتاج القرار الآن إلى المصادقة عليه خلال جلسة استثنائية للجنة الأولمبية الدولية، من المقرر عقدها عن بعد في 22 يونيو الجاري.

وعقب إعلان اللجنة الأولمبية الدولية هذا، انتقدت رابطة الملاكمة الدولية القرار، واصفة إياه بأنه تحرك "مقيت حقا وسياسي بحت".

وأوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بأن تقرر الجلسة المقبلة للجنة الأولمبية الدولية بأنه "لا ينبغي أن تنظم رابطة الملاكمة الدولية منافسات الرياضة بدورة الألعاب الأولمبية في لوس انجليس 2028".

وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية رابطة الملاكمة الدولية في عام 2019 بسبب مشكلات تتعلق بالإدارة الرشيدة والتمويل والتحكيم وقضايا تخص اخلاقيات الرياضة ولم تشركها في إدارة منافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو.

وفي تقرير رابطة الملاكمة الدولية الذي تم إرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا، ألقت الرابطة باللوم على اللجنة الأولمبية في حالة التعنت واصدار تصريحات كاذبة.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية حذرت مرارا رابطة الملاكمة الدولية، التي يرأسها رجل الأعمال الروسي عمر كريمليف منذ عام 2020، من أنها لم تفعل ما يكفي.

وأدت إجراءات الرابطة الدولية إلى إنشاء مجموعة منشقة تسمى الاتحاد العالمي مؤخرا مع انسحاب العديد من الدول من عضوية الرابطة الدولية للانضمام إلى المنظمة الجديدة.

وتضم هيئة الملاكمة التي تم تشكيلها حديثا الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك نيوزيلندا وألمانيا وهولندا والسويد، وجميعهم انضموا إلى الاتحاد العالمي المسجل في سويسرا في أبريل الماضي.

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