وفاة متسابق الدراجات النارية الإسباني مارتينيز في حادث خلال سباق

المصدر: رويترز

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‭ ‬أعلن منظمون في بيان وفاة متسابق الدراجات النارية الإسباني راؤول توراس مارتينيز في حادث خلال سباق كأس جزيرة مان السياحية أمس الثلاثاء.

وكان مارتينيز البالغ من العمر 46 عاما متسابقا متمرسا في سلسلة السباقات الخطرة التي تقام في الجزيرة الواقعة بين إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا وشارك فيما يصل مجموعه إلى 21 سباقا.

وتقام هذه السلسلة من السباقات سنويا منذ 1907 وتصنف على أنها من أخطر السباقات في رياضة المحركات.

وتوفي ستة متسابقين العام الماضي وكان مارتينيز حالة الوفاة رقم 267 في تاريخ السباق.

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